Nová recesia, nové riešenia

V týchto dňoch zažívame výnimočnú a neočakávanú situáciu.To, ako náš život ovplyvní koronovírusová epidémia, závisí od rozsahu, doby trvania a od toho, či jej odoláme, alebo nie.

Preto chráňme seba aj naše okolie zodpovedným prístupom s dodržiavaním opatrení. Nie som virologička, molekulárna biologička ani genetička, preto sa nedokážem vyjadriť k následkom, ktoré spôsobuje COVID-19, ale ponúkam krátku ekonomickú úvahu.

Intenzívne som zažila príchod krízy v roku 2007 v bankovom sektore, neskôr ako podnikateľka, ktorej core biznis je poskytnúť poradenstvo, keď sa firmy rozhodujú vstúpiť do nových projektov, kúpiť či predať podiely v podnikoch, urobiť fúziu alebo potrebujú krízového manažéra. Zažila som rôzne situácie, ktoré aj keď vyzerali kriticky, správnou analýzou, nastavením opatrení, procesov a kompetentným manažmentom sa dosiahol pozitívny výsledok.

Tým, že sme ostali doma z dôvodu ochrany zdravia a zamedzenia šírenia vírusu COVID-19, sa s najväčšou pravdepodobnosťou zníži naša kúpyschopnosť. Poklesom kúpyschopnosti vzniká reťazová reakcia, ktorá sa prejaví výpadkom príjmov do štátneho rozpočtu vo forme DPH a daní z príjmu. Zatvorila sa maloobchodná sieť, reštaurácie, prevádzky služieb, postupne nastanú obmedzenia poskytovania služieb cestovného ruchu. Dnes Volkswagen postupne odstavuje technológie, v krátkom čase možno očakávať, že podobné opatrenia prídu aj od ďalších výrobných, logistických podnikov. Okrem zníženej kúpyschopnosti môže nastať aj platobná neschopnosť, čo zvýši riziko nesplácania faktúr a úverov u fyzických alebo právnických osôb. Čiže je to jednoduchý vzorec: keď nepracujeme, nevyrábame, nenakupujeme, neplatíme dane a časom meškáme so splátkami a s platbami. Trošku nám to pripomína film Deň, keď sa zastavila ZEM. Aspoň tá obloha nie je taká zamračená, aj keď situácia je pomerne vážna.

Čo čaká novú vládu? Nová vláda ešte pred pár dňami netušila, že prichádza nová recesia, ktorá vyžaduje nové riešenia. Recesia, ktorá prichádza z úplne iného dôvodu ako v roku 2007 či 1929. Recesia, ktorú úspešne zvládneme či nezvládneme v závislosti od (ne)pripravenosti. Kým štáty EÚ dosahovali vyrovnaný či prebytkový rozpočet, Slovensko pokračovalo v deficitnom hospodárení, veď prečo nie. Exministri financií sa usmievali do kamier a predseda parlamentu navrhoval Slovensko ešte viac zadlžovať. Taký nezodpovedný prístup! Ako to, že sa stále nevieme poučiť z biblického príbehu o sne so siedmimi tučnými a siedmimi chudými volmi, teda v rokoch, keď je prebytok, treba tvoriť rezervy, a keď prídu roky bez úrody, tak sýpky sú plné a národ prežije?

Novú vládu a najmä budúceho ministra financií čaká neľahká úloha. Na základe dostupných informácií ECB už robí prvé opatrenia, dopĺňa do systému 120 mld. eur, Fed (Federálny rezervný systém) včera na mimoriadnom stretnutí znížil úroky na nulu a kupuje dlhopisy v hodnote stoviek miliárd dolárov, čím sa snaží stimulovať ekonomiku. Od našej novej vlády sa bude očakávať balík opatrení, ktorý zmierni ekonomický dosah na obyvateľov Slovenska, čo pri výpadku DPH, daní z príjmov bude veľmi náročné. Podnikateľov čaká výzva, ako zvládnuť platenie zamestnancov bez tržieb, nevkĺznuť do platobnej neschopnosti a prežiť s čo najmenšími stratami. Zodpovedné firmy tvoria rezervy, ale úprimne si povedzme, to, či prežijú, bude závisieť od toho, ako dlho bude trvať epidémia a tým aj výnimočná situácia vyhlásená vládou a aké sociálne, ekonomické balíky prijme nová vláda, aby zamestnancom aj zamestnávateľom pomohla prekonať krízový stav a slovenskú ekonomiku udržala na nohách. Za zváženie stojí, či sa dočasne nezrušia sankcie za omeškanie preddavkov za daň z príjmu, za omeškané platby dane z nehnuteľností, či sa neposkytne odklad platby odvodov pre živnostníkov a malých podnikateľov a podobne. Niektoré banky avizujú možnosť bezplatného odloženia splátok úverov.

Preto buďme zodpovední! Lebo čím dlhšie bude trvať epidémia, tým väčšie následky bude mať recesia.